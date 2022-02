Video: Festnahmen bei Protestcamp-Räumung zur Wiener Stadtstraße

Im Zuge der Räumung des Protestcamps von Umweltschützern auf der geplanten Baustelle der Stadtstraße in Wien-Donaustadt am Dienstag hat es zwölf Festnahmen gegeben, wie die Polizei mitteilte. Zwei Aktivisten hatten sich bei einer in dem Camp errichteten Pyramide mit "technischen Hilfsmitteln aneinander und dort fixiert", berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Wie die APA erfuhr, sollen sich zwei Männer über mit Zement in der Erde fixierte Rohre angekettet haben.

Dieses Video liegt auf YouTube