Bei einem Brand am Samstag in einer Villa am Ossiacher See (Bezirk Feldkirchen) ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Aus bisher unbekannter Ursache begann das Obergeschoß des Einfamilienhauses zu brennen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da das Haus rasch in Vollbrand stand. Der Feuerwehrmann wurde laut Polizei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Villach gebracht.

