Video: FPÖ lädt am Samstag zu Corona-Demo

Die FPÖ lädt nach der Untersagung einiger Corona-Demos am Samstag zu einer Kundgebung in Wien als "Solidaritätsveranstaltung". Unter dem Motto "Demokratie, Grundrechte und Freiheit" wird auch Klubobmann Herbert Kickl eine Rede halten, teilte die FPÖ Freitagnachmittag in einer Aussendung mit. Reinhard Schnakl, stellvertretender Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, warnt davor, dass sich bei diversen Corona-Demos Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker tummeln.

Dieses Video liegt auf YouTube