Video: FPÖ will Nehammer im Nationalrat das Misstrauen aussprechen

Die FPÖ schießt sich nach der Untersagung der Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen weiter auf Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ein. In einer Sondersitzung des Nationalrats am morgigen Donnerstag will man einen Misstrauensantrag gegen Nehammer einbringen, kündigte FPÖ-Klubchef Herbert Kickl am Mittwoch bei einer Pressekonferenz an. Einmal mehr sprach er sich auch gegen "Testzwang" aus und ortete eine "Friseur-Apartheid" und ein "Quälen von Kindern" in den Schulen.

