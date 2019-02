Der Tod einer Frau, die am Sonntagabend tot in ihrer Wohnung in Wien-Hietzing gefunden worden war, ist geklärt. Wie Polizeisprecher Paul Eidenberger am Mittwochnachmittag der APA sagte, hat der 31-jährige Lebensgefährte gestanden, seine Freundin am 16. Jänner im Zuge eines Streits umgebracht zu haben. Rund zweieinhalb Wochen lebte er neben der Leiche.

