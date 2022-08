Video: Fridays For Future demonstrierten vor ÖVP-Zentrale

Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future haben am Freitag vor der ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse in der Wiener Innenstadt demonstriert. Wegen einer umstrittenen Aussage von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erschienen die Demonstrantinnen teils in Ballkleidern und forderten per Spruchband "Wirksame Klimapolitik statt Ballkleidtipps". "Die ÖVP blockiert überall wo sie an der Macht ist in Österreich den Klimaschutz", so ein Aktivist.

