Bei einem Überfall in einer Kirche in Wien-Floridsdorf sind am Donnerstag fünf Ordensbrüder der Schulbrüder verletzt worden. Die Opfer sind von 56 bis 68 Jahre alt. Der älteste Ordensbruder erlitt schwerere Blessuren am Kopf, er war aber ansprechbar. Die zumindest zwei Täter kamen gegen 13.30 Uhr in die Kirche, in der zu dem Zeitpunkt keine Messe stattfand. Eine Terrorattacke wird ausgeschlossen.

