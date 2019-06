Nach der heftigen Gasexplosion mit zwei Toten in Wien-Wieden sind die Arbeiten zur Feststellung der Unglücksursache im Laufen. "Die Ursachenerforschung ist gerade am Anfang und sehr aufwendig und aufgrund der Verhältnisse schwierig", hieß es seitens der Wiener Landespolizeidirektion am Freitagnachmittag.

Dieses Video liegt auf YouTube