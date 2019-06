Nach der verheerenden Gasexplosion an der Ecke Preßgasse - Schäffergasse in Wien-Wieden mit einer Toten ist am Donnerstag stundenlang nach einer möglicherweise verschütteten Person gesucht worden. Gefunden wurde niemand, nachdem in den Nachtstunden eine getötete 29-Jährige aus den Trümmern geborgen wurde. Die Ursachenklärung für die heftige Detonation konnte bisher nicht angegangen werden.

Dieses Video liegt auf YouTube