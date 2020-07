Nur durch Glück ist es am Dienstagvormittag in Wien-Ottakring nicht zu einer Gasexplosion gekommen. Ein 61-jähriger Wohnungsmieter soll vor seiner Delogierung die Gasleitung manipuliert haben. Am Donnerstag veröffentlichte die Polizei ein Fndungsfoto des geflüchteten Mannes.

