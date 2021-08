Video: Gedenken an Anschlag auf Stadttempel vor 40 Jahren

Am Sonntag vor 40 Jahren, am 29. August 1981, wurde die Synagoge in der Wiener Innenstadt von einem Terroranschlag erschüttert. Zwei palästinensische Terroristen töteten bei dem Attentat zwei Menschen, 21 wurden teilweise schwer verletzt. Zeitzeugen kämpfen bis heute mit den Spätfolgen, wie sie bei einer Gedenkveranstaltung an die Opfer und die Helden dieses Tages Sonntagvormittag schilderten. "Ihr habt euch nicht unterkriegen lassen", betonte IKG-Präsident Oskar Deutsch.

Dieses Video liegt auf YouTube