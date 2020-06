Seit ein Polizist den Afroamerikaner getötet hat, sind die USA in Aufruhr. In Österreich wird die Polizei bereits seit Jahren verstärkt auf die Einhaltung der Menschenrechte geschult.

Walter Janca unterrichtet das Fach Menschenrechte an der Sicherheitsakademie des Innenministeriums in der Wiener Marokkanerkaserne. Seine Schüler, allesamt Polizeianwärter, zerpflücken gerade einen Fall von häuslicher Gewalt. Der mutmaßliche Täter wird bei zwei Grad Außentemperatur in Unterhosen abgeführt. Begriffe wie Verhältnismäßigkeit, ...