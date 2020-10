Video: Gesundheitsminister Anschober: "Stabilisierung mit deutlich zu hohen Zahlen"

Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden betrug am Freitag 688 und lag damit deutlich unter den 873, die noch am Vortag vom Innenministerium gemeldet wurden. Die Zahl der aktiv Erkrankten stieg dafür leicht von 8.370 auf 8.385 an. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sieht damit eine "Stabilisierung mit deutlich zu hohen Zahlen" erreicht. Nun soll in den kommenden ein bis zwei Monaten eine Halbierung der Fälle angestrebt werden.

