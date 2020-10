Video: Gesundheitsminister Anschober: "Stabilisierung mit deutlich zu hohen Zahlen"

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sieht bei der Entwicklung der Coronavirus-Pandemie in Österreich eine "Stabilisierung mit deutlich zu hohen Zahlen" erreicht. Nun soll in den kommenden ein bis zwei Monaten - auch durch zusätzliche regionale Maßnahmen - eine Halbierung der Fälle angestrebt werden. "Wir müssen runter mit diesen Zahlen", sagte Anschober am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien. Dies sei auch aus wirtschaftlichen Gründen notwendig.

