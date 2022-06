Video: Gesundheitsratschläge am Hitzetelefon

Von einer Hitzewelle spricht man ab fünf aufeinanderfolgenden Tagen mit mehr als 30 Grad. Diese Situation lag in Österreich an diesem Wochenende noch nicht vor. "Aber man darf durchaus von 'heiß' sprechen", sagte ein Meteorologe der ZAMG. Denn an manchen Orten, vor allem im Westen, wurden die 30 Grad am Samstag überschritten. Das Gesundheitsministerium nahm unterdessen wieder das Hitzetelefon in Betrieb.

Dieses Video liegt auf YouTube