Video: Getötete 17-Jährige in Tirol: Opfer wollte sich trennen

Ein 18-jähriger Deutscher soll am Montag seine 17-jährige Freundin, eine Tirolerin, in einem Auto auf einem Parkplatz im Tiroler Außerfern mit Messerstichen in die Brust getötet haben. Der Mann nahm sich nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) wenig später das Leben, indem er von der 114 Meter hohen Hängebrücke Highline 179 gesprungen ist. Die junge Frau wollte sich, wie Befragungen ergaben, von ihrem Freund trennen, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch zur APA.

