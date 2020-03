Video: Grazer und Mürztalerin positiv auf Coronavirus getestet

In der Steiermark sind am Montag zwei weitere Personen auf das Coronavirus positiv getestet worden, wie das Land Steiermark am Abend mitteilte. Damit gibt es in der Steiermark nunmehr drei Fälle. Es handelt sich bei den Neuinfektionen um einen 43 Jahre alten Grazer und eine 59-jährige Frau aus dem Mürztal. Insgesamt wurden in Österreich damit 18 Coronavirus-Fälle bestätigt.

