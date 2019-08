Mit einer drei Meter großen brennenden Erdkugel hat die Umweltschutz-NGO Greenpeace am Montagabend am Wiener Stephansplatz auf die verheerende Klimabilanz in diesem Sommer aufmerksam gemacht: Über ganz Europa fegten noch nie da gewesene Hitzewellen. Temperaturrekorde wie in Frankreich und den Niederlanden würden ohne die Erderhitzung gar nicht vorkommen, hieß es.

