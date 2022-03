Video: Größerer Waldbrand im Tiroler Bezirk Reutte ausgebrochen

In Tirol ist Samstagmittag in Pinswang (Bezirk Reutte) ein größerer Waldbrand ausgebrochen. Laut Medienberichten sind mehrere Feuerwehren aus Tirol und Deutschland im Einsatz. Wie es gegenüber der APA seitens der Leitstelle Tirol hieß, war die Brandbekämpfung auch am Abend noch voll im Gange. Eine Person sei von der Rettung ins Krankenhaus gebracht worden - ob es sich dabei um eine Einsatzkraft oder um eine "unbeteiligte Person" handle, sei allerdings unklar.

