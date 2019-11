Im Weltkulturerbe-Ort Hallstatt hat sich in den frühen Morgenstunden ein Großbrand ereignet. Aus noch unbekannter Ursache brach in einer Holzhütte am See ein Feuer aus, das sich auf drei weitere Gebäude ausbreitete. Acht Feuerwehren waren mit 109 Mann im Einsatz, um 12.30 Uhr konnte dann "Brand aus" gegeben werden. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten schwer verletzt.

