Zwei Tage vor dem Wiener Opernball am Donnerstag gleicht das Haus am Ring einer Baustelle: Rund 500 Arbeiter müssen binnen nur 30 Stunden die Oper in den wohl schönsten Ballsaal der Welt verwandeln. Überall wurde am Dienstag gehämmert, gebohrt und gerichtet und geputzt. "Es wurlt an jeder Ecke in der Oper", sagte Alexander Hainka, der heuer erstmals die Umbauarbeiten leitet.

Dieses Video liegt auf YouTube