Starken Schneefall kündigen die Meteorologen der GeoSphere Austria (ehemals ZAMG) für die kommenden Tage an. In Teilen des Landes herrscht seit Donnerstag große Lawinengefahr. Donnerstagfrüh haben die Schneemengen bereits in ganz Österreich für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Auf vielen Straßen wurden Schneekettenpflichten verhängt.

Dieses Video liegt auf YouTube