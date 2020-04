Video: Hälfte der mit Coronavirus infizierten Österreicher genesen

Fast 7.000 symptomfreie Patienten in Österreich sind am Ostersonntag (Stand: 9.30 Uhr) von den Ministerien vermeldet worden. Damit sind mehr als die Hälfte der bisher 13.945 Sars-CoV-2-Fälle genesen. Diese Momentaufnahme nach fast vier Wochen "Shutdown" bedeuten nicht, dass der Virus besiegt ist: Daran erinnerte auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einem Osterschreiben an die Bevölkerung.

