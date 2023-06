Hansdampf von Moldawien: Freiwillige Feuerwehren waren in der Republik Moldau unbekannt - bis Hans Kohler kam

17 Stützpunkte hat der Ex-Bürgermeister von Rankweil aufgebaut. Und ist noch lange nicht fertig.

Zwei kleine Mädchen treiben mit einem Stock ein paar Gänse vor sich her. In der Ferne heben drei Frauen auf einem Acker, den sie händisch bestellen, kurz die Köpfe. Der heiße Sommerwind fährt durch die Baumkronen und die Sträucher, lässt sie knistern. Ein Storch schwebt lautlos durch die Lüfte. Bogzești, tagsüber. Das Dorf im Nordwesten der Republik Moldau gleicht einem Standbild. Nur hinter dem Gemeindeamt, da tut sich etwas. Acht Männer haben Aufstellung genommen. In ihren nicht ganz maßgeschneiderten Uniformen ...