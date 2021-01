Video: Haus durch Explosion in Langenzersdorf stark beschädigt

In einem Mehrparteienhaus in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) hat sich Freitagfrüh aus vorerst unbekannter Ursache eine Explosion ereignet. Laut Sonja Kellner, der Sprecherin des Roten Kreuzes Niederösterreich, wurden vier Personen mit leichten Blessuren und ein Schwerverletzter gezählt. Nach Angaben von Franz Resperger vom Landeskommando war das Gebäude in Vollbrand gestanden. Etwa 150 Helfer bekämpften die Flammen. Die Löscharbeiten waren mittags großteils abgeschlossen.

Dieses Video liegt auf YouTube