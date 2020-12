Video: Heftige Schneefälle in Teilen Österreichs

In Teilen Österreichs ist es wegen heftiger Schneefälle zu Verkehrsbehinderungen und Stromausfällen gekommen. In Kärnten waren laut Polizei zahlreiche Straßen gesperrt - entweder wegen Lawinengefahr oder wegen umgestürzter Bäume. 4.000 Haushalte waren Mittwochfrüh ohne Strom. Auch in der Steiermark führte der patzige Schnee zu Problemen bei der Stromversorgung. In Osttirol waren 2.500 Haushalte ohne Strom, in Nordtirol konnten alle Störungen behoben werden.

Dieses Video liegt auf YouTube