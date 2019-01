Aufgrund der weiter anhaltenden Schneefälle hat sich die Lawinensituation im Nordalpenraum erneut verschärft. In Vorarlberg, Tirol und Salzburg ist am Montag die höchste Lawinenwarnstufe 5 erreicht worden. In Salzburg sind seit Sonntagabend rund 17.000 Menschen wegen Straßensperren eingeschlossen. Innerhalb von 24 Stunden gab es an der Nordseite der Alpen zwischen 20 und 60 cm Neuschnee.

