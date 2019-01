Aufgrund der weiter anhaltenden Schneefälle hat sich die Lawinensituation im Nordalpenraum erneut verschärft. In Vorarlberg, Tirol und Salzburg ist am Montag die höchste Lawinenwarnstufe 5 erreicht worden. Innerhalb von 24 Stunden gab es an der Nordseite der Alpen zwischen 20 und 60 cm Neuschnee. Im Salzburger Flachgau kam ein 47-Jähriger bei einem Unfall mit einer Dachlawine ums Leben.

