Die Lawinensituation in weiten Teilen Österreichs spitzt sich weiter zu. Nachdem bereits am Dienstag für die steirischen Nordalpen erstmals die höchste Lawinenwarnstufe der fünfteiligen Skala verhängt worden ist, gilt sie seit Mittwoch auch in Bereichen der Bundesländer Ober- und Niederösterreich sowie Salzburg. In der Steiermark und Vorarlberg sind zahlreiche Orte nicht erreichbar.

