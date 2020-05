Die Tiroler Behörden sollen bereits am 5. März gewusst haben, in welchen Hotels in Ischgl 14 isländischen Touristen genächtigt hatten, die nach ihrer Rückkehr aus Tirol positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Dies berichtete das Nachrichtenmagazin "profil" am Montag unter Berufung auf ein E-Mail aus Island.

Dieses Video liegt auf YouTube