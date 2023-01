Video: Im Chorherr-Prozess werden heute Urteile fallen

Im Prozess gegen den ehemaligen Grün-Politiker Christoph Chorherr und zahlreiche Mitangeklagte haben am Montag die Schlussplädoyers begonnen. Damit ist fix, dass es heute Urteile geben wird. In seinem Plädoyer gestand der Vertreter der Anklagebehörde zwar auch Fehler ein, sprach aber weiterhin korruptives Verhalten an - und verwies sogar auf die Schilderungen von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video. Die WKStA sieht sich im Prozess als die "Stimme der Opfer".

