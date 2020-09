Video: Immer mehr Covid-19-Patienten, erstes Wiener Spital ausgelastet

Die Zahl der Covid-19-Patienten in Österreichs Spitälern steigt weiter. Am Samstag befanden sich 349 Menschen im Krankenhaus - 84 davon auf Intensivstationen, 22 mehr als am Freitag. Das erste Wiener Krankenhaus hat seine Kapazitätsgrenze erreicht. Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) könne die Zahl der Intensivpatienten bis Monatsende dreistellig werden.

Dieses Video liegt auf YouTube