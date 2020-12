Video: Impfaktion gegen Coronavirus in Österreich gestartet

In Österreich sind am Sonntag an der MedUni Wien die ersten Impfungen gegen das Coronavirus an eine Reihe von Freiwilligen verabreicht worden. Eine 84-Jährige machte den Anfang, es folgten eine weitere Seniorin und ein betagter Mann - alles Risikopatienten über 80 Jahren mit Vorerkrankungen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach von einem "historischen Tag". Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) berichtete von zusätzlichen knapp zwei Mio. Impfdosen für Österreich.

