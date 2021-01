Video: Impfkampagne in Wiener Spitälern, Großimpfaktion angekündigt

In Wien beginnt am Dienstag die breite Coronavirus-Impfaktion für das Personal in den Spitälern. Den Auftakt macht das größte Spital des Landes, das Allgemeine Krankenhaus. Rund 7.000 Mitarbeiter des AKH bzw. der Medizinischen Universität sollen das Vakzin erhalten. Eine erste Corona-Großimpfaktion organisiert Wien von 15. bis 18. Jänner in der Messe Wien. Rund 11.000 Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich können dort ihre erste Dosis erhalten.

