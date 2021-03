Video: Impfung für Lehrer und Kindergartenpädagogen angelaufen

In Wien ist am Mittwoch die Corona-Impfung für Lehrer, Hort- und Kindergartenpädagogen angelaufen. In den kommenden drei Wochen werden im Austria Center Vienna (ACV) insgesamt rund 35.000 Menschen aus diesem Bereich ihren ersten Impfstich erhalten. Zum Auftakt war auch politische Prominenz an Ort und Stelle: Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), Wiens Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) und der Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer.

