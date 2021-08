Video: In Wien wird nun auch an der Supermarktkassa geimpft

Die Verabreichung einer Covid-Schutzimpfung ohne Termin und Anmeldung ist in Wien seit längerem an unterschiedlichen Orten möglich. Nun kann sogar an der Supermarktkassa ein Erststich abgeholt werden. Der Rewe-Konzern bietet an drei Standorten an, sich unkompliziert und schnell immunisieren zu lassen. Der Auftakt zur Aktion erfolgte am Mittwoch in der Millennium City.

