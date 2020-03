Video: Insgesamt 18 Infektionen mit dem Coronavirus in Österreich

In Österreich haben sich mit Stand Montagabend insgesamt 18 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die jüngsten Fälle wurden aus der Steiermark gemeldet. Dort wurden zwei weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet, teilte das Land Steiermark am Abend mit. Rund 350 Personen befinden sich in Österreich aktuell in behördlicher Absonderung, meist in Heimquarantäne.

