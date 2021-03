Video: Jugendlicher legte Feuer: Großbrand in Schule in Neuhofen

Ein 16-Jähriger hat zugegeben, am Samstagnachmittag den Brand in einer Volksschule in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) gelegt zu haben. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Der Jugendliche gestand bei seiner Einvernahme auch gleich eine weitere Brandstiftung wenige Tage zuvor bei einem Wohnhaus, berichtete die Polizei am Montag.

Dieses Video liegt auf YouTube