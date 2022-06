Video: Juni-Temperaturrekord in Vorarlberg und extrem warm auf Bergen

Es ist ein heißes Wochenende in Österreich gewesen: An 160 der rund 280 Wetterstationen der ZAMG wurde am Sonntag ein Hitzetag mit mindestens 30 Grad gemessen, an knapp 250 ein Sommertag mit mindestens 25 Grad. Die Temperaturen haben sich an die jeweiligen Bundesländerekorde für Juni genähert. In Vorarlberg wurde der bisherige Höchstwert sogar knapp übertroffen. Extrem warm war es auch auf den Bergen.

