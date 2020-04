Auch ohne Besucher geht das Leben im Tiergarten Schönbrunn weiter. Am 21. März gab es bei den Kattas Nachwuchs. Das Kleine, dessen Geschlecht noch nicht bekannt ist, wog damals nur rund 70 Gramm und hat sich seither prächtig entwickelt, so der Zoo am Donnerstag. Katta-Jungtiere werden etwa ein halbes Jahr lang gesäugt. Bereits im Alter von etwa einem Monat beginnen sie, Obst und Gemüse zu fressen.

Dieses Video liegt auf YouTube