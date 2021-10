Bereits einige Tage vor Halloween hat der Tiergarten Schönbrunn die Kattas und Großen Pandas mit Kürbissen überrascht. Gruselige Kürbisgesichter wurden schmackhaft mit geschnittenem Obst gefüllt und an einer Schnur aufgehängt. Das sorgte für besonders viel Abwechslung und lange Beschäftigung, so der Zoo am Donnerstag.

Dieses Video liegt auf YouTube