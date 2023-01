Die 30. Weißwurstparty beim Stanglwirt in Going im Rahmen der Hahnenkammrennen sorgte nicht für genüsslich-kollektives Weißwurstzuzeln, sondern auch für die Rückkehr des bis 2020 ganz normalen, medialen und gesellschaftlichen Ausnahmezustandes. Die SN waren vor Ort und hörten sich bei Prominenten um, was die Weißwurst eigentlich zur Weißwurst macht.

