Die Apres Ski-Bar Kitzloch in Ischgl war aufgrund der darin stattgefundenen starken Verbreitung des Coronavirus international in die Negativschlagzeilen geraten. Deren Betreiber, Bernhard Zangerl, hat nun im "ZiB 2"-Interview am Sonntagabend erklärt, dass er im Rückblick betrachtet, die Bar wahrscheinlich früher zugesperrt hätte. Man habe damals einfach die Anweisungen der Behörden befolgt.

