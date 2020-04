Ein 49-jähriger Klagenfurter ist am Ostermontag wegen eines Brandes in seiner Wohnung aus dem achten Stock in den Tod gesprungen. Die Flammen waren aus noch nicht bekannter Ursache am Nachmittag im vorletzten Obergeschoß ausgebrochen. Noch ehe die Feuerwehr eintraf, sprang der Mieter offenbar vom Balkon, wie Zeugen berichteten. Er war sofort tot, hieß es bei der Landespolizeidirektion Kärnten.

