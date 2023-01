Video: Klimaproteste stoppen Verkehr am Wiener Praterstern

Klimaschützer haben am Dienstag am Wiener Praterstern den Verkehrsfluss zeitweise vollkommen zum Stillstand gebracht. Die Polizei reagierte auf die Aktion am Kreisverkehr mit einem Großaufgebot samt Hubschrauber - 15 Festnahmen war laut einem Sprecher der "Letzten Generation" die Folge. Unterstützt wurden die Blockaden von rund 40 Wissenschaftern und Wissenschafterinnen. Diese versammelten sich um 8.00 Uhr beim Tegetthoff-Denkmal zum "unkonventionellen Pressegespräch".

Dieses Video liegt auf YouTube