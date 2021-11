Video: Krisengipfel um Corona: Kommt ein Lockdown für Salzburg und Oberösterreich?

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat die Landeshauptleute von Salzburg und Oberösterreich, Wilfried Haslauer und Thomas Stelzer (beide ÖVP), zu einem Krisengipfel am Mittwochnachmittag (16.30 Uhr) geladen. Grund dafür sei der dramatische Anstieg der positiven Coronafälle besonders in diesen Bundesländern, sagte der Minister am Mittwoch nach dem Ministerrat. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

Dieses Video liegt auf YouTube