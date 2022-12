Video: Lawinenabgang in Lech/Zürs - alle Vermissten aufgetaucht

Der Lawinenabgang in Lech/Zürs am Sonntagnachmittag ist mit einem "Weihnachtswunder" zu Ende gegangen. Nach Befürchtungen, wonach bis zu zehn Personen von den Schneemassen begraben worden sein könnten, wurde am späten Sonntagabend Entwarnung gegeben. Gegen 23.00 Uhr meldeten sich auch die letzten beiden Vermissten, der Such- und Rettungseinsatz wurde eingestellt. Aus Sicherheitsgründen wurde am frühen Montagvormittag noch eine letzte Sicherheitssuche durchgeführt.

