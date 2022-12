Video: Lawinenabgang in Lech/Zürs: Sicherheitssuche im Gange

Nach dem Lawinenabgang in Lech/Zürs am Sonntagnachmittag ist am Montagvormittag eine letzte Sicherheitssuche durchgeführt worden. Diese wurde zu Mittag abgeschlossen, weitere Verschüttete wurden wie erwartet nicht entdeckt. Eine Erklärung dafür, weshalb am Sonntag eine Lawine auf eine Piste abging, gab es vorerst nicht. Diese Frage soll in den nächsten Tagen geklärt werden. Bei dem Lawinenabgang wurde ein Skifahrer schwer verletzt.

