In Sölden im Tiroler Ötztal hat sich am Samstagmittag noch vor dem Wintersaisonstart in Österreich das erste folgenschwere Lawinenunglück ereignet. Zwei Männer wurden abseits der Gletscherskipiste von einem Schneebrett verschüttet. Sie konnten nur noch tot geborgen werden. Die beiden Wintersportler, es soll sich um zwei Niederländer handeln, waren über eine Rinne im freien Skiraum abgefahren.

