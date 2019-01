Aufgrund der Neuschneemengen und der störanfälligen Schneedecke ist die Lawinengefahr in Nordtirol und Vorarlberg am Sonntag flächendeckend auf Stufe 4 gesetzt worden. Aus Sicherheitsgründen blieben zahlreiche Verkehrsverbindungen im Westen gesperrt. Der Warndienst Niederösterreich schätzte die Lawinengefahr in den Ybbstaler Alpen und im Rax-Schneeberggebiet über 1.500 m als "groß" ein.

